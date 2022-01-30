نفى السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، توقف المباحثات مع صندوق النقد الدولي، موضحا أن المفاوضات لا تزال سارية لبحث تحديد موعد المراجعة التي تم الإعلان عن تأجيلها مسبقا.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إلى حرص كل من صندوق النقد والدولة المصرية؛ على إنجاح البرنامج، لافتا إلى إشادة مديرة الصندوق النقد بحكمة الرئيس السيسي وقدرته على تجاوز المواقف وتفهمه الشديد لاحتياجات الاقتصاد المصري، ومتطلبات البعد الاجتماعي.

وتابع: «نحن نبني على هذه العلاقة الودية وتفهم الصندوق للواقع المصري، وهو ما سوف ينعكس على طبيعة المباحثات خلال الفترة المقبلة»، منوها في الوقت ذاته إلى إدراك الدولة البعد الاجتماعي الذي يواجه المواطن؛ بشأن ارتفاع نسب الفقر ومشكلة الكثافة السكانية المرتفعة.

وواصل: «نحن أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان بإجمالي 105 ملايين نسمة، ولدينا جزء كبير منهم لا يزال يقبع تحت خط الفقر بواقع 29% وفقا لآخر الإحصائيات، يجب أن تضع هذه النسبة في الاعتبار عندما تصاغ أية قرارات مع الصندوق، لأن الفئات المهمشة والطبقات الأكثر احتياجا لها حق على الدولة في برامج الحماية الاجتماعية؛ لحمايتهم من هذه الهزات العنيفة».

وأكد أن المرحلة المقبلة من المتوقع أن تشهد تحسنا ملحوظا في أداء الاقتصاد المصري، قائلا: «الخوف من أن القادم أسوأ؛ بدأ يتوارى بشكل كبير وليس لدينا حاليا هذا الخوف، شعارنا الآن القادم أفضل بما حققناه وما وضعناه من خطط، وما نراه من تحسن مؤشرات الاقتصادية؛ سيقود إلى الانفراجة التي تعد مسألة وقت».