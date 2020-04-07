 عودة أكثر من 500 لاجئ أفغاني إلى البلاد خلال الأيام الثلاثة الماضية - بوابة الشروق
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عودة أكثر من 500 لاجئ أفغاني إلى البلاد خلال الأيام الثلاثة الماضية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 11:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 11:43 ص

أعلنت وزارة شئون اللاجئين والعودة إلى الوطن في أفغانستان، عودة نحو 557 مهاجرا أفغانيا إلى البلاد عبر معبر "سبين بولداك" البري خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الإخبارية الأفغانية اليوم الأربعاء، عن وزارة شئون اللاجئين والعودة إلى الوطن قولها في تغريدة لها على موقع "تويتر" أمس، إن المهاجرين عادوا إلى البلاد خلال الفترة من يوم الأحد وحتى يوم أمس الثلاثاء.

وأضافت الوزارة أنه تم تحويل نحو 94 أسرة لاجئة أفغانية إلى المكتب الدولي للهجرة، لتلقي المساعدات المطلوبة.

إلا أن الوزارة لم توضح ما إذا كان هؤلاء اللاجئون قد عادوا إلى البلاد طواعية، أو تم إجبارهم على ذلك.


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