قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، إنه طلب من وزير النقل اس إيسواران القيام بإجازة مع بدء وكالة مكافحة الفساد في المدينة إجراء تحقيق، يعد الأول الذي يتعلق بوزير منذ نحو أربعة عقود.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس وزراء القول في بيان اليوم الأربعاء، إن مكتب التحقيق في الممارسات الفاسدة كشف عن قضية، وطلب بفتح تحقيق رسمي يشمل استجواب إيسواران وآخرين، وذلك دون توضيح سبب التحقيق أو الهدف منه.

وقالت وكالة مكافحة الفساد في بيان "مكتب التحقيق في الممارسات الفاسدة يدرك اهتمام المواطنين بالقضية بسبب خضوع وزير للاستجواب".

وأضافت "مكتب التحقيق سوف يحقق في هذه القضية بغرض كشف الحقائق والحقيقة وتحقيق حكم القانون".

وتم انتخاب إيسواران (61 عاما) لعضوية البرلمان عام 1997، وتم تعيينه في مجلس الوزراء خلال عام 2006.