تحدث أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى فريق الإسماعيلي، عن مستقبله مع الدراويش بعد نهاية عقده هذا الصيف.

وكان فريق الإسماعيلي قد ضمن البقاء في مسابقة الدوري الممتاز بالموسم القادم، بعدما فاز على نظيره الداخلية بهدف نظيف مساء الإثنين.

وقال أحمد عادل في تصريحات تليفزيونية: «الجميع يعرف الظروف الصعبة التي يمر بها نادي الإسماعيلي، وهذا الموسم الأمور أصعب كثيرًا بسبب التغييرات الكثيرة التي حدثت على مدار الموسم».

وأضاف: «الحمد الله استطعنا تحقيق الهدف في النهاية، ومررنا بالموقف الصعب بأمان، وأرحنا الجماهير قبل جولة من النهاية».

وتابع: «إن لم يكن هناك حل سريع وتدخل لتصحيح وضع الإسماعيلي في الفترة القادمة سيكون الأمر صعبا للغاية، هناك مديونيات ضخمة وعدم استقرار واضح، نتمنى أن يكون هناك حل سريع لأن الإسماعيلي نادٍ كبير».

وواصل: «عقدي ينتهي مع نادي الإسماعيلي بنهاية الموسم الحالي، كنت موقع لمدة موسمين».

وأكمل: «لم أوقع لأي نادٍ حتى الآن، ومستمر مع النادي الإسماعيلي حتى آخر مباراة، ثم سأرى ما أحدث في المستقبل واتخذ القرار النهائي».

أتم: «أهنئ النادي الأهلي على تحقيق لقب الدوري المصري وبطولة أفريقيا بعد مجهود كبير قاموا به على مدار الموسم».