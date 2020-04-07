رحل عن عالمنا الروائي الكبير ميلان كونديرا، الكاتب والروائي الفرنسي، الذي ولد في التشيك، واشتهر بكتاباته الساخرة والسياسية، ورشح لجائزة نوبل للآداب عدة مرات، وذلك عن عمر ناهز 94 عاما.

وكانت الناطقة باسم مكتبة ميلان كونديرا في مدينة برنو التشيكية، حيث وُلد مؤلّف "كائن لا تُحتمل خفّته"، أعلنت وفاته قائلة: "للأسف، أستطيع أن أؤكّد لكم أنّ ميلان كونديرا توفّي بعد معاناة طويلة من المرض"، وفق ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

ولكن من هو ميلان كونديرا؟

ميلان كونديرا هو أحد أشهر الروائيين المعاصرين على الإطلاق، حصل على جائزة "الإندبندنت" لأدب الخيال الأجنبي، في العام 1991، وجائزة "مان بوكر الدولية"، وظل اسمه كأحد أبرز الأسماء المرشحة للحصول على جائزة نوبل للآداب طوال عقدين من الزمن.

- في صغره.. درس الموسيقى والسينما والآداب

وُلد الكاتب والفيلسوف الفرنسي من أصول تشيكية، وهو واحد من أشهر الروائيين اليساريين، في 1 أبريل 1929م، لأب وأم تشيكيين، حيث كان والده عالم موسيقى ورئيس جامعة جانكيك للآداب والموسيقى ببرنو.

تعلم ميلان العزف على البيانو من والده، ثم درس علم الموسيقى والسينما والآدب، حتى تخرج في عام 1952، وبعدها عمل أستاذاً مساعداً، ومحاضراً في كلية السينما في أكاديمية براج للفنون التمثيلية.

وخلال فترة دراسته، نشر ميلان شعرا ومقالات ومسرحيات، والتحق بقسم التحرير في عدد من المجلات الأدبية، حتى نشر أول دواوينه الشعرية، في عام 1953، لكنه لم يحظ بالاهتمام الكافي، ولم يُعرف كونديرا ككاتب هام إلا عام 1963، بعد نشر مجموعته القصصية الأولى غراميات مضحكة.

- حياته السياسية.. متاعب وفقدان الجنسية

التحق ميلان بالحزب الشيوعي في عام 1948، وتعرض للفصل بعدها بعامين فقط، بسبب ملاحظة ميول فردية عليه، قبل أن يعود بعد ذلك في عام 1956 لصفوف الحزب، ثم فُصل مرة أخرى عام 1970.

وفقد ميلان وظيفته، في عام 1968، بعد دخول الاتحاد السوفيتى لتشيكوسلوفاكيا، بعد انخراطه فيما سُمي ربيع براج، فاضطر للهجرة إلى فرنسا عام 1975، بعد منع كتبه من التداول لمدة خمس سنوات.

عمل ميلان أستاذا مساعداً في جامعة رين ببريتانى في فرنسا، قبل أن يحصل على الجنسية الفرنسية، في عام 1981، بعد تقدمه بطلب إثر إسقاط الجنسية التشيكوسلوفاكية عنه عام 1978، كنتيجة لكتابته كتاب الضحك والنسيان.

- كائن لا تحتمل خفته.. رواية حملته إلى العالمية

وفي هذه الظروف ذاتها، خرج كونديرا برواية "كائن لا تحتمل خفته" التي جعلت منه كاتباً عالمياً معروفاً لما فيها من تأملات فلسفية.

وفي عام 1995، قرّر كونديرا أن يجعل من الفرنسية لغة لسانه الأدبي من خلال روايته "البطء"، حيث قيل عنه "أنّه حقق معادلة غريبة بعد كتابته بالفرنسية، إذ شعر قارئ كونديرا بأنّ الفرنسية هي لغته الأصلية التي تفوّق فيها على نفسه".

وعنه، قال الكاتب البريطاني رينيه جيرار إن المدرسة الأدبية التي ينتمي إليها كونديرا ليست إنجليزية على الإطلاق لكونها لا تولي موضوع العمل أو مضمونه الأولوية، بل الأهمية تكمن في الأسلوب الإبداعي والعمارة الأدبية في شكل عام. وعندما قرأت كونديرا في بودابست قرّرت أن أصبح روائياً تحت تأثير الدهشة والإعجاب بهذا الإبداع. قرّرت أن أكتب وإنما تبعاً لمنهج المدرسة الأوروبية وليس البريطانية.