مفوضية المنافسة بالاتحاد الأوروبي تغرم إليومينا 432 مليون يورو بسبب انتهاك قواعد الاندماج

فرضت مفوضية شئون المنافسة للاتحاد الأوروبي، غرامة على شركة "إليومينا" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، قدرها 432 مليون يورو "476 مليون دولار" اليوم الأربعاء، بسبب استكمال الاستحواذ، دون موافقة الجهات التنظيمية.

وقالت مفوضة شئون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن العقوبة المالية على شركة إليومينا تظهر أن الخرق مخالفة خطيرة للغاية.



واستحوذت الشركة، على شركة "جي.آر.إيه.آي.إل" مطور اختبارات السرطان في أغسطس 2021، بينما كان يجري تحقيق عميق من المفوضية الأوروبية، بشأن مخاوف حول المنافسة في السوق.

وفي سبتمبر 2022، عرقلت المفوضية الصفقة.

وطبقا للذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فإن الشركتين تجاهلتا عن قصد تعليمات المفوضية.