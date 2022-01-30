مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية يطلب أموالا لمساعدة الأسر المحتاجة في أفغانستان

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) في أفغانستان، أن معالجة نقص التمويل أمر مهم للغاية، لشركاء المنظمة لمواجهة الأزمة الإنسانية في أفغانستان.



وطالب المكتب أمس الثلاثاء، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) المانحين بتقديم الأموال المطلوبة للمنظمة لمواصلة دعم الأسر المحتاجة، بمختلف أنحاء أفغانستان، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.



ولمساعدة حوالي 20 مليون شخص في أفغانستان، حتى ديسمبر 2023، يحتاج المكتب 2.26 مليون دولار على الأقل، طبقا لما ذكرته المنظمة على "تويتر".



وكان المكتب قد حذر سابقا من أن حوالي ستة ملايين شخص، على وشك أن يشهدوا جوعا حادا ويحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة في أفغانستان.



وذكر المكتب أنه تلقى حوالي 5% من الأموال المطلوبة، من المجتمع الدولي للأسر المحتاجة في عام 2023.



يأتي ذلك، فيما تضاعف الفقر والجوع في البلاد، الأمر الذي يحتاج إلى معالجة، لتفادي أزمة إنسانية مدمرة في أفغانستان.