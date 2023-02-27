مهام العلاقات العامة وكيفية كتابة الخبر الصحفي ببرنامج القيادي بالغربية

واصلت، اليوم، مديرية الشباب والرياضة، رابع فعاليات برنامج القيادي لمجلس الشباب المصري بمحافظة الغربية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي.

جاء ذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، وبمشاركة أكثر من ١٥٠ متدربا، بحضور يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية.

وقال يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، إن العلاقات العامة، هي عبارة عن حلقة الوصل التي تربط بين المؤسسة وجمهورها الداخلي والخارجي، وتعمل على زيادة التقدم التقني، وبالأخص في وسائل الإعلام المختلفة، فهي تمتلك دورا أساسيا في زيادة فعالية دور الإعلام في المجتمع من أجل تحقيق أهداف المؤسسة، مع مراعاة القيم والمعايير الاجتماعية والقوانين الموجودة في المجتمع، موجها الشكر لجميع القائمين على التنفيذ لتلك التدريبات.

وأوضح الدكتور محمد غرابة استاذ مساعد بكلية التربية الرياضية ومدير العلاقات العامة بجامعة طنطا سابقا، أن موظف العلاقات العامة مهمته الأساسية، والتي يكون مكلف بها، هي التحدث باسم الشركة، وذلك سواء داخل الشركة بين موظفي الشركة، أو خارج الشركة بين المؤسسات الأخرى، وأيضا يتواصل مع الصحفيين والإعلام، لتوضيح صورة المؤسسة والأعمال التي تقوم بها.

وأضاف أن من مهامه الأساسية أنه يكون على دارية تامة بكل التطورات في وسائل الاتصال، وذلك يكون مع الأقسام الداخلية في المؤسسة، وأن يكون على تواصل تام مع كل موظفين المؤسسة، لأنه حلقة الوصل بين المدير والموظفين داخل المؤسسة، وأيضا خارجها مع المؤسسات الأخرى.

ومن أهم مهامه أيضا أن يعمل جيدا على رقابة كلا من أدوات التواصل داخل المؤسسة، لأنه الوجهة الأساسية للمؤسسة، وذلك مثل صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة، وأيضا كل وسائل الصحافة، سواء نشرات أو مجلدات، وذلك لكي يكون على دراية تامة بكل ما يحدث عن الشركة خارجيا.

وتحدث الدكتور وليد العشري استاذ مساعد بقسم الصحافة بكلية التربية النوعية، عن أن الأخبار تمثل جانبا مهما في عالم الإعلام في عالمنا المعاصر، وتبقى على الدوام السبيل الفاعل في متابعة الأحداث وتطوراتها في ذلك الكم الهائل، منها الذي تتجاذبه وسائل الاتصال بمختلف أشكالها، حيث يمثل (الخبر) عنصرا أساسيا في تلك العملية الإعلامية، سواء في مجال الصحافة أو الإذاعة أو القنوات وشبكات البث الفضائي.

وشرح أنواع الخبر الصحفي، حيث قال إن النوع الأول يسمى التقرير الإخباري، والنوع الثاني الربورتاج، والنوع الثالث المقابلات الصحفية، والنوع الرابع السبق الصحفي.

وأوضح سمير مهنا الخبير الإعلامي أنَّ صناعة الأخبار وأساليب إعدادها وإخراجها قد شهدت تطورا كبيرا في العقد الأخير من القرن الماضي.

وأشار إلى أن هذا التطور امتد ليشمل لغة الخبر وطريقة صياغته وتحريره وقوالبه والشكل الذي يصل به إلى المتلقي؛ لذلك فقد أولى الباحثون، وما زالوا, هذا الموضوع أهمية خاصة انسجاما مع تلك التطورات الكبيرة التي تشهدها الصحافة في نظرتنا إليها كعلم وفن وصناعة.