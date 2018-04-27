قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد لا تزال تتأثر هذه الأيام بمنخفض الهند الموسمي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن هذا المنخفض مصحوب بكتل هوائية حارة تمر عبر البحر المتوسط، محملة بكميات كبيرة من بخار الماء.

وأشارت إلى أنّ هذا الأمر يؤدي إلى زيادة كبيرة في نسب الرطوبة، ما يقود إلى الشعور بارتفاع كبير في درجات الحرارة، التي لا تزال تدور حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

ولفتت إلى أن العظمى على محافظات القاهرة الكبرى اليوم تبلغ 35 درجة مئوية، لكنّها تكون محسوسة بقيمة 38 درجة مئوية بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.

وأشارت إلى أنّ الطقس نهارا سيكون حارا رطبا على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأفادت بأنّ فترات الليل تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وتكون حالة الطقس معتدلة على أغلب محافظات الجمهورية.

ونوهت بأن هناك نشاطا نسبيا في حركة الرياح على معظم المحافظات، ما يساعد على تلطيف الأجواء وعدم الإحساس بزيادة نسب الرطوبة في فترات المساء وساعات الليل.