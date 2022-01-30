قيادة الجيش اللبناني تباشر تحضير ملفات الحدود البرية مع إسرائيل

باشرت قيادة الجيش اللبناني تحضير ملفات الحدود البرية القديم منها والجديد، مع التدقيق فيها كي تكون حاضرة عندما يأتي الوقت المناسب لانطلاق ورشة إعادة الترسيم البرية على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.



وذكرت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن خرائط الحدود حاضرة أصلاً، لكن قيادة الجيش تتحوط بالاستعداد لعرضها والدفاع عنها هندسياً ووفق اتفاق الهدنة والخط الأزرق.



ولفتت إلى أن ذلك يأتي غداة وصول كبير مستشاري البيت الأبيض لشئون الطاقة عاموس هوكشتاين فجأة إلى إسرائيل.



ووفق الصحيفة، بدت زيارة المسئول الأمريكي لإسرائيل مفاجئة في الشكل، لكنها في المضمون منسجمة مع المعطيات حول اهتمام دولي لترسيم الحدود البرية على جانبي الحدود في الجنوب.



وقالت الصحيفة، إنّ "مهمة هوكشتاين ترتبط تحديداً بتهدئة التوتر الذي تصاعد أخيراً على الحدود الجنوبية، وانطلاقاً من موقعه على مستوى ملف الطاقة في الإدارة الأمريكية يسعى لاحتواء التوتر لئلا يؤثر في التحضيرات الجارية لإطلاق عملية التنقيب في البلوك البحري الرقم 9 التابع للبنان في سبتمبر المقبل".