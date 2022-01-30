وزير الدفاع الألماني: أتفهم غضب زيلينسكي من الناتو

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إنه يتفهم إحباط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسبب بطء عملية انضمام بلاده لحلف الأطلسي (ناتو) ، إلا أنه شدد على أن هناك متطلبات معينة يجب توافرها لإتمام عملية الانضمام.

وصرح بيستوريوس للهيئة العامة للبث الإذاعي الألمانية (إيه آر دي) مساء الثلاثاء :"أتفهم الاستياء وعدم الصبر، لا سيما في ظل الوضع الذي تشهده أوكرانيا, أتعاطف تماما... هناك التزام ، أوكرانيا ستصبح عضوا في الناتو بمجرد استيفاء الشروط. هذا اتفاق لم يكن موجودا بمثل هذا الوضوح من قبل".

وانتقد زيلينسكي في وقت سابق زعماء الناتو المجتمعين في فيلنيوس، قائلا إنه أمر "لا مثيل له وعبثي" ألا يتم تحديد إطار زمني لانضمام أوكرانيا للناتو.

ووصف زيلينسكي ، الموجود في فيلنيوس، التردد في هذا الأمر بأنه "ضعف" ، مشيرا إلى أنه سيركز على هذه النقطة خلال محادثاته مع زعماء الناتو.