ارتفاع أسعار النفط مع تراجع إنتاج النفط

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع تراجع إنتاج الخام في روسيا وظهور مؤشرات على احتمال تلاشي فائض المعروض في السوق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن متوسط شحنات الخام الروسي تراجعت إلى أقل من متوسط كمياتها في فبراير الماضي، وفقا لأحدث البيانات وهو تطور مهم في سوق تراجعت خلال الفترة الماضية بسبب استمرار صادرات النفط الروسي أقوى من التوقعات.

في الوقت نفسه استفادت الأسواق من أنباء إطلاق الصين المزيد من إجراءات تحفيز الاقتصاد. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي إلى أكثر من 74 دولار للبرميل، متجاوزا متوسط السعر خلال المئة يوما الماضية.

في الوقت نفسه يتوقع محللون في الحكومة الأمريكية وبنك ستاندرد تشارترد حدوث عجز في الإمدادات خلال الشهور المقبلة مع توقع ارتفاع الطلب على النفط.

ورغم ارتفاع السعر اليوم مازال أقل بنسبة 7ر6% عن مستواه في بداية العام الحالي، نتيجة ضعف تعافي اقتصاد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة مستوردة للنفط في العالم، والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة تشديد السياسات النقدية في الدول الكبرى، ومرونة المعروض من جانب دول نفطية رئيسية مثل روسيا وإيران.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 84ر1 دولار إلى 83ر74 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل. وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 71ر1 دولار إلى 40ر79 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل.