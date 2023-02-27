سمير فرج: مؤتمر قمة دول جوار السودان في مصر آخر ضوء بالنفق المظلم

قال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الموقف في السودان حساس ومقلق وأليم على كل الأخوة السودانيين، ذاكرًا أن الأوضاع في البلاد تتجه نحو نفق مظلم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن مؤتمر قمة دول جوار السودان الذي تستضيفه مصر، آخر ضوء في هذا النفق المظلم.

ولفت إلى أن «مصر والسودان دولة واحدة وأمن قومي واحد؛ إذ يجمعهما 1300 كم حدود، ويربطهما شريان واحد هو نهر النيل الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية».

وأوضح أن السودان طلب استقلاله كتنظيم وشكل بعد ثورة 1952، لكن البلد الشقيق ظل جزءًا من كيان الشعب المصري، مضيفا أن السودان محاط بـ7 دول هي: مصر وليبيا وتشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا وإفريقيا الوسطى.

وذكر أن السودان تحت حكم عمر البشير، شهد أسوأ 30 عامًا في العلاقات السودانية المصرية؛ لأن «البشير» أتى بهوية إخوانية تكره مصر، وأيد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في غزو الكويت.

وأوضح أن السودان في عهد «البشير» كان مأوى للجماعات الإسلامية والإرهابيين؛ لذلك تعرض لعقوبات كثيرة من الولايات المتحدة، وصنف كدولة مؤيدة للإرهاب.

وقال إن السودان شارك في محاولة اغتيال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في إثيوبيا، كما اتخذ موقفًا عدائيًا تجاه مصر في مشكلة نهر النيل، مضيفًا أن عهد «البشير» شهد تسليم جزيرة سواكن لتركيا.

وتستضيف مصر غدا الخميس ١٣ يوليو ۲۰۲۳ مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المؤتمر يستهدف بحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.