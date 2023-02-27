أمين رابطة العالم الإسلامي يزور الهند ويلتقي مورمو ومودي

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وصل أمين عام رابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى إلى الهند في أول زيارة رسمية له.

وخلال الزيارة، قام العيسى بزيارة رئيسة الهند دروبادي مورمو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وعقد العيسى خلال زيارته لرئيسة الهند مناقشات مثمرة حيث أعربت رئيسة الهند عن تقديرها لدور وأهداف "رابطة العالم الإسلامي" في تعزيز قيم التسامح والحوار بين الأديان.

كما أكدت على تعدد الثقافات في الهند باعتبارها الدولة التي تضم ثاني أكبر عدد من المسلمين في العالم، بحسب بيان لسفارة الهند بالقاهرة.

كما التقى العيسى برئيس وزراء الهند، حيث أجرى الجانبان نقاشاً معمقاً حول مختلف جوانب تعزيز الانسجام والسلام بين الأديان والعمل من أجل تقدم البشرية.

والتقى العيسي أيضا بوزير الشؤون الخارجية الدكتور إس. جايشانكار ومستشار الأمن القومي أجيت دوفال. وناقشوا أهمية التنوع العالمي والحوار بين الأديان وكيف تستحق المبادرات المتخذة في هذا الصدد كل الدعم والتقدير.

كما استضاف مركز الهند الثقافي الإسلامي، العيسى حيث ألقى محاضرة استعرض فيها القيم السامية للإسلام بما في ذلك المبادئ الأساسية لبناء جسور التفاهم والسلام بين الحضارات.

و"رابطة العالم الإسلامي" منظمة إسلامية دولية غير حكومية مقرها مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية وتعمل على الترويج للرسالة الحقيقية للإسلام من خلال تعزيز القيم المعتدلة التي تعزز السلام والتسامح والمحبة.