جميل برسوم: لولا أنانيتي في «تحت الوصاية» لما اكتملت القصة

كشف الفنان القدير جميل برسوم، عن كواليس دوره في مسلسل «تحت الوصاية»، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.

وأكد خلال لقاء خاص له ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن شخصية «عطية» والد زوج الفنانة منى زكي في العمل، كانت تجمع بين الطيبة والأنانية متمثلة في رغبته بأن يجمع بين أحفاده والتحكم في زوجة نجله بعد وفاته، وأنه لولا وجود المعاناة التي تسبب فيها لـ «حنان» بطلة العمل لما اكتملت قصة المسلسل.

وأشاد بأداء الفنانة منى زكي في العمل، معقبًا: «فنانة هايلة وبنوتة ظريفة جدًا»، لافتًا إلى أنه شاركها التمثيل في أكثر من عمل ومنهم مسلسل آسيا، وفيلم ولاد العم، وآخرهم مسلسل تحت الوصاية.

وأشار إلى أن شخصية «عم عطية»، نالت جزاء أنانيتها وتسلطها، والذي ظهر في مشهد دخوله في غيبوبة وتذكره لأحفاده وزوجة ابنه، وعدم تذكره بأن والدهما توفى، مضيفًا أن شخصية الفنان «دياب» شقيق زوج «حنان» كانت الأكثر شرًا منه ومسيطر على والده إلى جانب أنه شخصية عنيفة.

يذكر أن مسلسل تحت الوصاية، مسلسل تدور أحداثه حول مرأة أرملة ، تعول أبنائها من خلال امتلاكها لمركب صيد، وتواجه العديد من المشاكل بسبب نقل الوصاية إليها بعد وفاة زوجها، بالإضافة إلى خلافات أسرية تسعى للتصدي لها، والعمل من بطولة الفنانة منى زكي، ودياب، ومن إخراج محمد شاكر خضير.