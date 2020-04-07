توريد 535 ألفا و40 طن قمح لشون وصوامع الشرقية حتى الآن

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، والبالغ عددها 59 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيرًا إلى أهمية التأكد من كل الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم.

وأوضحت فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى الآن بلغت 535 ألفا و40 طنا و389 كيلو قمح.

من جانبه، أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إلى أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 380 ألفا و61 فدانًا، منها نحو 37 ألفا و711 فدانا منزرعة على مصاطب، وأن إجمالي عدد الحقول الإرشادية والتجميعات بالمحافظة بلغ 750 حقلا بإجمالي مساحة 3182 فدانا.