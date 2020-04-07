 الرئيس الصربي: يجب التحقيق في المزاعم الأمريكية ضد رئيس جهاز الاستخبارات - بوابة الشروق
الأربعاء 12 يوليه 2023 3:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟


النتـائـج تصويت

الرئيس الصربي: يجب التحقيق في المزاعم الأمريكية ضد رئيس جهاز الاستخبارات

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 2:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 2:48 م

قال الرئيس الصربي أليكسندر فوتشيتش، اليوم الأربعاء، للصحفيين إن بلاده يجب أن تحقق في الاتهامات الأمريكية ضد رئيس جهاز الاستخبارات الصربي، وأن سياساتها لن تتأثر بأي قوة أجنبية.

جاء ذلك بعدما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رئيس الاستخبارات الصربي أليكسندر فولين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.  

ويخضع فولين وهو حليف للرئيس ومدير جهاز أمن المعلومات، لعقوبات بناء على مزاعم بالتورط في تهريب المخدرات والأسلحة ومساعدة روسيا على تقويض استقرار المنطقة.

وأضاف فوتشيتش للصحفيين: "من المهم للغاية ومن المهم بشدة إجراء تحقيق".

وقلل من شأن المزاعم المتعلقة بتجارة المخدرات والأسلحة، قائلا إن دعم فولين للكرملين هو ما أثار الإجراءات الأمريكية.

وقال فوتشيتش: "العقوبات ضده ليست مفروضة بشأن جريمة أو فساد.. العقوبات ضده مفروضة بسبب سلوكه تجاه الاتحاد الروسي".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك