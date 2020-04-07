الرئيس الصربي: يجب التحقيق في المزاعم الأمريكية ضد رئيس جهاز الاستخبارات

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قال الرئيس الصربي أليكسندر فوتشيتش، اليوم الأربعاء، للصحفيين إن بلاده يجب أن تحقق في الاتهامات الأمريكية ضد رئيس جهاز الاستخبارات الصربي، وأن سياساتها لن تتأثر بأي قوة أجنبية.

جاء ذلك بعدما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رئيس الاستخبارات الصربي أليكسندر فولين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويخضع فولين وهو حليف للرئيس ومدير جهاز أمن المعلومات، لعقوبات بناء على مزاعم بالتورط في تهريب المخدرات والأسلحة ومساعدة روسيا على تقويض استقرار المنطقة.

وأضاف فوتشيتش للصحفيين: "من المهم للغاية ومن المهم بشدة إجراء تحقيق".

وقلل من شأن المزاعم المتعلقة بتجارة المخدرات والأسلحة، قائلا إن دعم فولين للكرملين هو ما أثار الإجراءات الأمريكية.

وقال فوتشيتش: "العقوبات ضده ليست مفروضة بشأن جريمة أو فساد.. العقوبات ضده مفروضة بسبب سلوكه تجاه الاتحاد الروسي".