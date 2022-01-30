علي الحجار: كنت أتمنى أن يبادر مدحت صالح بالتواصل معي بشأن «الأساتذة و100 سنة غنا»

أعرب الفنان علي الحجار، عن حبه للفنان مدحت صالح كفنان ذو صوت وموهبة مميزة، وذلك عقب نشوب خلاف بينهما إثر ظهور مشروع "الأساتذة" الذي يهدف لإعادة توزيع أغاني قدامى الملحنين؛ الأمر الذي اعتبره علي الحجار "استيلاء" على مشروعه "100 سنة غنا".

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة "ONE"، مساء الثلاثاء، أن الفنان مدحت صالح على المستوى الفني فنان رائع، متابعا: "مدحت صالح فنان بيعرف يشخص بصوته.. سواء أغنية كوميدية أو وطنية.. ولكن هو مش مؤدي بيغني وخلاص وبتأثر به جدا".

وأكد أن تربطه بالفنان مدحت صالح علاقة قوية، متابعا: "بقابل مدحت في حفلات كتير ولما بقابله بيقول علي الحجار أستاذي وأنا بحبه جدًا ".

وأشار إلى أن كان يتمني أن يبادر مدحت صالح بالصلح أثناء خلافها وتوضيح الموقف، متابعا: "ولكن لما وافقت وزيرة الثقافة على مشروعي أنا نسيت كل الخلافات".

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الفنان الكبير علي الحجار، بمكتبها، بالمجلس الأعلى للثقافة، لمناقشة تبني وزارة الثقافة لمشروع "100 سنة غنا"، الذي قدمه الحجار، حيث يهدف المشروع إلى إعادة تقديم الأغاني التراثية لكبار نجوم الطرب منذ عصر محمد عثمان وحتى 100 عام تالية.

وخلال اللقاء، تم استعراض المشروع، ومراحل تنفيذه، وتحديد الموعد المقترح لإطلاقه من دار الأوبرا المصرية.

كما تم الاتفاق على تبني واكتشاف المواهب الشابة من القاهرة والمحافظات، وتقديمها للجمهور من خلال "مشروع 100 سنة غنا"، لتكون نواة لجيل صاعد من المطربين يسعى لحماية التراث الغنائي وتوصيله للأجيال القادمة ومن المتوقع أن يُشارك بالمشروع نخبة من كبار نجوم الفن، إلى جانب شباب الموزعين.