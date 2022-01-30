روسيا تؤكد دعمها لجهود ضمان إجراء الانتخابات في ليبيا

أكد السفير الروسي لدى ليبيا آيدار أغانين للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدعم الروسي للجهود الرامية إلى ضمان إجراء الانتخابات بنجاح في البلاد.

والتقى السفير الروسي الثلاثاء رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح لمناقشة التحضير للانتخابات وآفاق التعاون بين موسكو وطرابلس.

وقالت السفارة الروسية في تغريدة على تويتر إن أغانين "أكد الدعم الروسي لجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الرامية إلى ضمان إجراء ناجح لانتخابات تعبر عن إرادة الناخب الليبي وسعيه للسلام والاستقرار"، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم.

وأشارت القناة إلى أن أغانين سلم في يونيو الماضي أوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، ليعيد بذلك الحضور الدبلوماسي الروسي إلى ليبيا بعد 9 سنوات من إجلاء بعثة موسكو من البلاد.