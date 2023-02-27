وزيرة العدل الهولندية ترغب في خلافة مارك روته

تدخل وزيرة العدل الهولندية ديلان يشيلجوز، السباق لخلافة رئيس الوزراء مارك روته، الذي أعلن اعتزاله العمل السياسي في وقت سابق من الأسبوع، بعد انهيار حكومته.

وقالت الوزيرة "46 عاما" لصحيفة "دي تليجراف"، اليوم الأربعاء: "إنني مستعدة لجعل بلادنا حتى أقوى وأكثر مرونة وأكثر أمنا ورخاء واستعدادا للمستقبل".

وأضافت أنها أرادت خوض الانتخابات الجديدة المقبلة، عن حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الليبرالي، المنتمي ليمين الوسط، وهو أقوى حزب في البرلمان، منذ عام 2020 ويقوده روته.

وقالت الصحيفة، إنه خلال أسبوع من المحتمل أن تتخذ الهيئة التنفيذية للحزب القرار باقتراح اختيار الوزيرة، بوصفها مرشحته المفضلة.

وتعتبر الوزيرة، نجمة صاعدة داخل الحزب.

وبعد 4 سنوات كعضوة في البرلمان، أصبحت وزيرة دولة للمناخ في عام 2021، ثم وزيرة للعدل في عام 2022.