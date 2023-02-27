أحمد السجيني: قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب سابقة تاريخية

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، آخر التطورات بشأن القانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن هناك ملاحظات على الجدول المرفق بالقانون، والذي يتضمن أنواعًا من الحيوانات تحت بند الكلاب الخطرة.

وأشار إلى عقده لاجتماع بعد أسبوع من تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون، بحضور الجهات المعنية كوزارتي الزراعة والصحة والطب البيطري، وممثلين عن المجتمع المدني لمراجعة الجدول.

وأكد رئيس محلية النواب، أن القانون سابقة تاريخية ولم يصدر في مصر منذ قبل؛ لأنه يفرض عقوبات على المواطنين الذين يتعمدون تسميم وضرب الكلاب الضالة.

ولفت إلى أن القانون يحافظ على حق المواطنين ويضمن ترخيص وتطعيم الكلاب الموجودة في المنازل، مشددًا على أهمية الوعي في وسائل الإعلام، مع بدء تطبيق القانون على أرض الواقع.

وتطرق بالحديث إلى قانون تراخيص المحال العامة، والذي نص على اشتراطات التراخيص منذ 6 أشهر، مشيرًا إلى أن المؤشرات لم تكن مرضية إطلاقًا ضمن جلسة قياس الأثر.

وأكمل: «هناك 33 ألف معاملة معظمها تقنين رخص لأصحاب المحال الذين لديهم بعض الإشكاليات، لكن مصر تفتخر بالقانون لأنه يتضمن بندًا كبيرًا يتعامل بالترخيص بالإخطار».