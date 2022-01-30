وعقد الاجتماع المغلق في مركز المعارض والمؤتمرات الليتواني، مكان اجتماع الناتو الذي بدأ في وقت سابق من يوم الثلاثاء، وينتهي الاربعاء.



وذكر ترودو، في تغريده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن اللقاء تناول الحرب الروسية الأوكرانية، وطلب السويد الانضمام لحلف الناتو، وغيرها من القضايا.



وأكد ترودو، خلال الاجتماع، التزام الطرفين بالعمل معًا والتمسك بمبادئ السلام والأمن الجماعي في جميع أنحاء العالم.



ويجتمع 31 من قادة التحالف العسكري لمناقشة الحرب الأوكرانية، وعضوية السويد في الناتو، وخطوات تعزيز دفاع المجموعة وردعها، من بين قضايا أخرى.