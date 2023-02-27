ناشد الإعلامي أحمد موسى، الحكومة والبنك المركزي المصري؛ بضبط معدل الدين العام الداخلي والخارجي من خلال تقليل فاتورة الاقتراض من الخارج قدر المستطاع، قائلا: «علينا مسؤولية السيطرة على الديون وإغلاق حنفية فوائد الديون، علينا أقساط لازم نقفل الموضوع، ولا نقترض إلا للاحتياجات الأساسية فقط».

وأوضح خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، أن الدولة نجحت مؤخرا في تطبيق سياسة تقليل الفاتورة الاستيرادية، لافتا إلى أن إجمالي الديون الخارجية تشير إلى 161 مليار دولار طبقا لآخر التقارير، في حين يصل معدل الدين الداخلي لأكثر من 3 تريليونات؛ نتيجة ارتفاع معدلات الفوائد.

ووجه التحية إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن خطة الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة والتي أعلنتها الحكومة الثلاثاء؛ تمنح المواطنين الشعور بالطمأنينة والأمل استنادا إلى المعطيات المعلنة على هامش المؤتمر الصحفي، معقبا: «رئيس الوزراء منحنا تفاؤلا كبيرا جدا».

وأشار إلى نجاح الحكومة مؤخرا في تقليل النفقات الدولارية لمكونات مشروع حياة كريمة وتصنيعها محليا على الأراضي المصرية بأقل من نصف التكلفة، موضحا أن إجمالي الفجوة الدولارية التي تمر بها الدولة اليوم تتراوح بين 18 إلى 20 مليار دولار.

وأوضح أن الدولة تستهدف تحقيق إيرادات دولارية تقدر بـ 191 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة؛ من خلال زيادة معدلات الصادرات السلعية إلى 88 مليار دولار، وكذلك ارتفاع إيرادات قطاع السياحة إلى 20 مليارا، بالإضافة إلى تحقيق 13 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن إيرادات قناة السويس المقدرة بـ 17 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليارات من قطاعات التكنولوجيا.