 سي إن بي سي: مايكروسوفت تفوز في معركتها ضد لجنة التجارة الفيدرالية وتقترب من الاستحواذ على Activision - بوابة الشروق
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سي إن بي سي: مايكروسوفت تفوز في معركتها ضد لجنة التجارة الفيدرالية وتقترب من الاستحواذ على Activision


نشر في: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 7:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 7:02 ص

ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن قاضيًا فيدراليًا في سان فرانسيسكو رفض طلب لجنة التجارة الفيدرالية بإصدار أمر قضائي بمنع مايكروسوفت Microsoft من إتمام الاستحواذ على Activision Blizzard مقابل 69 مليار دولار.

وطلبت اللجنة الشهر الماضي إصدار أمر قضائي تقييدي مؤقت لمنع Microsoft من الاستحواذ على Activision الخامس عشر من يونيو الماضي.

وفي نهاية العام الماضي رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى مكافحة احتكار ضد Microsoft لمنع الاستحواذ على Activision، إذ اختارت رفع الدعوى أمام قاضي القانون الإداري الداخلي.

لكن بتقدمها بطلب الحصول على أمر قضائي، فإن اللجنة سعت بذلك لمنع الاستحواذ قبل الموعد النهائي المقرر الشهر الجاري.

وقالت القاضية جاكلين سكوت كورلي: "لقد استمعت لحجج كل من الطرفين وقررت رفض طلب لجنة التجارة الفيدرالية بإصدار أمر قضائي أولي بمنع الاستحواذ". 


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