قال شريف عبدالفضيل نجم النادي الأهلي الأسبق، إن خطوة انضمام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي إلى النادي الأهلي، إضافة قوية للموسم الجديد.

وتابع عبدالفضيل في تصريحات تليفزيونية: "عاشور من أفضل العناصر القادرة على صناعة الفارق مع الأهلي، وهو إضافة فنية كبيرة ومكسب للقلعة الحمراء".

وتابع: "الجميع يتحدث عن أزمات عاشور سواء بعد مشاركته في مباراة الناشئين وتصويره أو موقفه مع وليد سليمان، ولكن اللاعب كان صغيرًا بالسن حتى بعد ذلك اعتذر أكثر من مرة على ما فعله مع سليمان، وبالتالي اللاعب أصبح ناضجًا بشكل كبير".

واختتم: "تمنيت وجود إمام عاشور داخل النادي الأهلي منذ فترة، وأتمنى أيضًا وجود أحمد فتوح وزيزو ثنائي الزمالك بالفترة المقبلة، وسيكونوا إضافة قوية للفريق".