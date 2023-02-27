تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين بقضية خلية داعش إمبابة لـ15 أغسطس المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة الإرهابية"، إلى جلسة 15 أغسطس المقبل، للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة، وأمانة سر سيد حجاج.

ويواجه المتهمين تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، بتولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.

كما يواجه المتهمين العديد من الجرائم منها استهداف كمين رمسيس وكمين البنك الأهلى بشارع البطل، ووجه للمتهمين من الأول للثالث تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الأول والثانى تهم حيازة مفرقعات.