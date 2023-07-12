الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية العشرية فوق المتوسط

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في ثاني أيام سلسلة مزادات بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل هذا الأسبوع، أعلنت وزارة الخزانة اليوم الأربعاء، بيع سندات أجل 10 سنوات بقيمة 32 مليار دولار، وجاء الطلب فوق المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات العشرية 3.857% من قيمتها الإسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.53 مرة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية باعت سندات أجل 10 سنوات الشهر الماضي، بقيمة 32 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 3.791%، ومعدل التغطية 2.36 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشر سنوات 2.40 مرة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة غدا الخميس نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها 30 عاما بقيمة 18 مليار دولار، في ختام أسبوع طرح السندات طويلة الأجل.