وكالة: قوات الاحتلال تعتقل نائب مدير أوقاف القدس للمرة الـ14

أفادت وكالة أنباء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ناجح بكيرات نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية في القدسK رئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث، ظهر اليوم الأربعاء من منزله بالقدس.

وقالت وكالة «سبوتنيك»، إن قوات الاحتلال اقتادت بكيرات من منزله في بلدة صور باهر جنوبي القدس الشرقية إلى أحد المعتقلات.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت، بحسب مقربين من بكيرات، قرارا بإبعاده عن القدس، لكنه رفض واعتكف في منزله في الأيام الأخيرة.

وسبق أن أصدرت سلطات الاحتلال، ما يزيد على 23 قرارا بإبعاد بكيرات عن المسجد الأقصى منذ عام 2001، تراوحت لفترات مختلفة ووصلت أحيانا إلى 6 أشهر.

كما احتجزته 13 مرة، وذلك على خلفية نشاطه وتصريحاته ومواقفه المدافعة عن المسجد الأقصى.