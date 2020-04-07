وزير الخارجية الأوكراني: عضويتنا في الناتو أقوى ضمان بعدم اندلاع حرب أخرى بأوروبا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن بلاده ستكون راضية عن أي نموذج للأمن والحماية طالما أنه ليس بديلا لعضويتها في الناتو.

ونقلت صحيفة "يوكرانيسكا برافدا" الأوكرانية عن كوليبا قوله في مقابلة: "لسنا بحاجة إلى مذكرة بودابست أخرى، عندما تنازلنا عن الأسلحة النووية مقابل وعود فارغة، لن نتخلى عن عضوية الناتو لأن الجميع والشركاء يدرك أن عضوية أوكرانيا في الحلف هي أقوى ضمان بعدم اندلاع حرب أخرى في أوروبا".

وتابع "جميع الضمانات الأمنية الأخرى جيدة، لكن لا بديل عن عضوية الناتو، هذا هو الموقف الحازم للرئيس الأوكراني، وسيتم تفعيله من خلال القرارات التي يتم اتخاذها".

وأشارت الصحيفة إلى أن كوليبا أدلى بهذا التصريح بعد سؤاله عما إذا كانت أوكرانيا ستقبل الضمانات الأمنية على غرار تلك التي تُمنح لإسرائيل، حيث أن إسرائيل هي الشريك الأكثر استقرارا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وتحدد الاتفاقيات التي مدتها 10 سنوات التزامات الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، والتي بموجب آخرها ستقدم الولايات المتحدة 38 مليار دولار من المساعدات في الفترة من 2019 إلى 2028.

وأضاف كوليبا أنه يتعين على أوكرانيا تنفيذ قرارات قمة فيلنيوس لتسريع اندماجها الأوروبي الأطلسي: "الخطة أ هي عضوية أوكرانيا في الناتو، والسؤال هو، كيف نحصل على ذلك بأسرع ما يمكن؟".

وقال إنه بعد قمة فيلنيوس، أصبح طريق أوكرانيا إلى عضوية الناتو أقصر، ولكن ليس أسرع.

وتابع "لسنا بحاجة إلى خطة بديلة كان يتم التلاعب بأوكرانيا بهذه الأشياء منذ سنوات، نحن بحاجة إلى عضوية الناتو، عضوية أوكرانيا في الناتو ستقوي الحلف، وتجعل بلدنا أكثر حماية، والأهم من ذلك، سيمنع اعتداءات جديدة في أوروبا".

وشدد كوليبا على أن عضوية أوكرانيا في الناتو هي عملية تاريخية حتمية: "القضية هي أن بعض الناس يريدون أن يحدث هذا في سنوات عديدة، لكننا نريد أن يحدث ذلك بشكل أسرع بكثير، وفي النهاية، أعتقد أننا سننتصر".