إسرائيل تتهم إيران بوقوفها وراء محاولة الهجوم على سفارتها في أذربيجان

اتهمت إسرائيل، إيران بوقوفها وراء محاولة الهجوم على سفارة تل أبيب في أذربيجان، والذي أحبطته السلطات الأذرية، أمس الثلاثاء.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين: «إيران وراء محاولة الهجوم على سفارتنا في أذربيجان».

وأحبطت السلطات الأمنية في أذربيجان، أمس الثلاثاء، محاولة هجوم على مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة باكو، واعتقلت مواطنا أفغانيا يشتبه في تخطيطه للهجوم.

وأفادت وكالة الأنباء الأذرية، بأن عمليات البحث والتحري والتحقيق الرامية إلى مكافحة عمليات الإرهاب، أسفرت عن إلقاء القبض على مواطن أفغاني؛ كان يخطط -مسبقا- مع أشخاص آخرين، لارتكاب ما وصفته بـ«عمل إرهابي» في جمهورية أذربيجان.

وأضاف البيان أن الشخص المذكور قدم إلى أذربيجان، وراقب ورصد محيط مبنى سفارة دولة ثالثة - دون ذكر السفارة الإسرائيلية بالاسم - خلال مدة إقامته في باكو، موضحا أن الشخص المعتقل على ذمة التحقيق اتفق مع آخرين على إشراكهم في تنفيذ العملية، والحصول على الأسلحة النارية والمواد المتفجرة للاستخدام في المخطط وعلى الدعم المالي اللازم.

إلى ذلك، قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية «كان»، إن السلطات الأذرية اعتقلت مواطنًا أجنبيًا من أفغانستان؛ للاشتباه في أنه كان يخطط لمهاجمة سفارة إسرائيل