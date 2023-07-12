مدرب الاتحاد السكندري عن تدعيم هجومه: نتمنى كهربا أو الجزيري

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يخطط مسؤولو الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم الجديد.

وتعادل الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب سلبيا في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

واعترف كريم السباعي المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري، أن فريقه عانى أمام المقاولون العرب لترجمة الفرص التي أتيحت له إلى أهداف.

وقال السباعي إن الثنائي اوستن أوموتو وأحمد عيد لم ينجحا في التسجيل رغم الفرص التي أتيحت لهما، مشيرا إلى أن زعيم الثغر يعاني من عقم هجومي ومشكلة في ترجمة الفرص خاصة في التحولات الهجومية.

وأضاف المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري أن الجهاز الفني سيطلب تدعيم الفريق في الموسم المقبل خاصة الخط الأمامي، حيث يتمنى ضم لاعبين مثل محمود كهربا وسيف الدين الجزيري.