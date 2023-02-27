دراسة: السيدات أكثر حاجة للقيلولة من الرجال

تتفاوت حاجة الأشخاص للاسترخاء والنوم تبعا لعوامل مختلفة منها السن والإرهاق والطقس.

ولكن دراسة حديثة أوضحت، أن هناك فرق في عدد ساعات النوم بين الرجال والسيدات، وليس الفرق بكبير، إذ لا يتجاوز الساعة زيادة من النوم.

وذكرت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية أن فريقا من جامعة لافبارا البريطانية، أجروا دراسة على مئات الأشخاص المتزوجين لمعرفة الفرق في طبيعة النوم بين الأزواج والزوجات.

وجد الفريق أن 60% من السيدات يحتجن لـ8 ساعات من النوم، بينما في المقابل يكفي 60% من الرجال 7 ساعات يومية ما يعني أن فترة القيلولة أهم للسيدات وفقا لنتائج الدراسة.

ورجح الباحثون أن تكون حاجة السيدات لساعة زائدة عن ما يحتاجه الرجال بسبب العمل الأكثر مشقة الذي تقوم به السيدات في المنزل.

وأوضحت الدراسة، أنه بالرغم من وجود ساعة زائدة بنوم السيدات إلا أنهن أكثر عرضة للأرق، إذ تستخدم 37% من السيدات عينة الدراسة المهدئات للنوم مقابل 28% فقط من الرجال.