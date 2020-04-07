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مباحثات سعودية فرنسية في الرياض تتناول تطورات الملف اللبناني

د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 2:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 2:58 م

بحث المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار بن سليمان العلولا، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للبنان جان إيف لودريان، في العاصمة الرياض اليوم الأربعاء " آخر تطورات الملف اللبناني".

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم: "المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نزار بن سليمان العلولا التقي المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للبنان جان إيف لودريان، وذلك في ديوان وزارة الخارجية".

وأضافت: "تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة، وفرنسا، وبحث آخر تطورات الملف اللبناني، كما تم مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".


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