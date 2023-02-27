تموين الإسماعيلية: ضبط 106 محاضر تموينية متنوعة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، عدة حملات تموينية؛ لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية، للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وتقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملات عن تحرير 106 محاضر تموينية متنوعة في مجال الرقابة على المحال التجارية، تتضمن 12 محضرا لعدم إعلان الأسعار، و16 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية.



وفي مجال الرقابة على المخابز، حررت الحملات 3 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و14 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و15 محضرا لعدم إعلان مواعيد التشغيل، و31 حضرا لعدم نظافة أدوات العجن، و11 محضرا لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، ومحضرين لعدم وجود سجل بالمخبز، ومحضر توقف عن الإنتاج.