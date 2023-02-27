دمشق تجري ترتيبات لإعادة فتح السفارة السورية في تونس

أكد كل من وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، ووزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج نبيل عمار، في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية واستمرار التشاور والتنسيق بين سوريا وتونس في مختلف المجالات.

ونقل المقداد خلال الاتصال، تحيات الرئيس السوري بشار الأسد، إلى الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وتناول الوزيران أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيسين الأسد وسعيد، وأكدا أهمية تعزيز الأوضاع الإيجابية في الساحة العربية، بما ينعكس إيجابًا على القضايا والتحديات التي تواجهها الدول العربية.

ولفت الوزير المقداد إلى الأهمية التي تعيرها سوريا لعلاقاتها مع تونس، وأنها تتخذ جميع الإجراءات لتقوية العلاقات الأخوية بين البلدين، بما في ذلك الترتيبات التي يتخذها الجانب السوري لإعادة فتح السفارة السورية في العاصمة التونسية، وتعيين سفير للجمهورية العربية السورية لدى الجمهورية التونسية خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وبحسب وكالة الأنباء السورية «سانا»، شدد وزير الخارجية التونسي على أهمية السير قدمًا باتجاه تعزيز العلاقات السورية التونسية؛ نظرًا لما يربط البلدين الشقيقين من اهتمامات ومصالح مشتركة، مؤكدًا أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين تونس وسوريا في مختلف المجالات.

وفي وقت سابق، بحث وزيرا الخارجية، التونسي نبيل عمار والسوري فيصل المقداد، سبل عودة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي.