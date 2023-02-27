دراسة: تحليل الجسم الزجاجي للعينين يكشف الإصابة بألزهايمر

يعد ألزهايمر من أصعب الأمراض التي يمكن اكتشافها من خلال العلامات المرئية، إلا بعد الوفاة عند تشريح الدماغ، ولكن فريقا بحثيا اكتشف إمكانية رؤية العلامات المباشرة على الإصابة بألزهايمر في العينين بسابقة من نوعها في مجال علاج ألزهايمر.

وذكرت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية، أن فريقا من جامعة بوسطون الأمريكية فحصوا أعين وأدمغة 41 شخصا متوفيا مصابين بألزهايمر.

ووجد الفريق تشابه في معدلات بروتين تاو في الدماغ وفي الجسم الزجاجي للعينين.

وبروتينات تاو، هي التي تتراكم في الدماغ لتعطل التواصل بين الأعصاب ما ينتج عنه أعراض ألزهايمر التي من أهمها نسيان المعلومات.

ووجدت الدراسة أيضا أن تحليل الجسم الزجاجي للعينين يكشف الإصابة بالاعتلال الدماغي المزمن، والذي يقع عند تعرض الدماغ لصدمات قوية كما يقع في حوادث السير أو إصابات الملاعب.

ويفتح البحث الأخير الباب نحو استخدام فحص العينين في الكشف المبكر عن العديد من الأمراض العصبية صعبة الرصد ما يتيح التدخل السريع للعلاج.