قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن إجمالي حصة القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات تبلغ 37 % من أسهم الشركات، مشيرا إلى احتفاظ الدولة بأغلبية رأس مال أسهم هذه الشركات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء: «كل الصفقات التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء الثلاثاء، والصفقات المقبلة؛ الدولة تنازلت فقط عن حصص أقلية وتحتفظ بالنسبة الكبرى، بما فيهما صفقة الفنادق».

وأضاف أن الحكمة ليست في نسبة الملكية بل في كيفية إدارة الشركات، موضحا أن صفة الفنادق التاريخية التي أعلنت الدولة عن إتمامها الثلاثاء على هامش المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء؛ تستهدف إعادة تأهيل هذه الفنادق التي لم تطلها أية عمليات إحلال وتجديد منذ عام 2007، من أجل استعادة رونقها التاريخي من جديد؛ بضخ موارد دولارية تفوق مئة مليون دولار.

وأكد أن برنامج الطروحات يستهدف تشجيع القطاع الخاص، وزيادة نسبة المشاركة في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تحسين أداء الشركات، معقبا: «إذا تنازلت الحكومة عن نسبة 40 % من حصتها بإحدى الشركات؛ لصالح شركة ذات خبرات كبيرة في هذا المجال، واكتفت بنسبة 60 %، من الوارد أن النسبة الأخيرة؛ تدر عائد أكبر مقارنة بامتلاك 100 % من الحصة كاملة».