تعرف على موعد إعلان الأهلي رسميا عن صفقة إمام عاشور

استقرت إدارة النادي الأهلي على إعلان صفقة إمام عاشور عقب مباراة القمة والمقررة غدا الخميس أمام الزمالك.

وعلمت الشروق أن الأهلي أنهى أتفاقه مع إدارة نادي ميتلاند الدنماركي على ضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الحالية وذلك مقابل 3 مليون دولار، ووقع اللاعب على عقود إنتقاله للأهلي بعقد يمتد لمدة 5 مواسم من الفئة الأولى.

وكان مارسيل كولر قد وافق على ضم اللاعب بعد استطلاع رأيه من إدارة النادي وأبدى إعجابه الشديد به واعتبره الخيار الأول لتدعيم وسط الأهلي خاصة بعد رحيل حمدي فتحي للوكرة القطري.

واتفق الطرفان الأهلي وميتلاند الدنماركي على إعلان الصفقة في توقيت واحد عبر منصات الناديين عبر السوشيال ميديا.

ومن المقرر أن يجري اللاعب الكشف الطبي غدا الخميس ثم يقوم بعدها بتصوير فيدو تقديمه بقميص النادي الأهلي، على أن يضع الجهاز الفني للأهلي برنامجه التأهيلي والتدريبي طبقا لقياساته البدنية وذلك قبل انضمامه رسميا للتدريبات الجماعية للفريق

