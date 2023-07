فيلم Sound of Freedom يخالف التوقعات بإيرادات 40 مليون دولار في 6 أيام

صنع فيلم صوت الحرية "Sound of Freedom"، ضجة إعلامية منذ عرضه في 4 يوليو الجاري، على عكس التوقعات، وبلغت إيراداته حتى الآن 40 مليون دولار، على الرغم من سيطرة فيلمي "أوبنهايمر" و"باربي" على الأحاديث الصحفية ومنصات التواصل الاجتماعي، واعتبارهما أكثر الأفلام المنتظرة في شهر يوليو، وإطلاق فيلم إنديانا جونز العالمي نهاية شهر يونيو.

وسيطرت أخبار المفاجأة التي صنعها الفيلم، على عناوين الصحف والمواقع الأجنبية، وهو من بطولة جيم كافيزيل وميرا سورفينو وبيل كامب وإخراج اليخاندرو مونتيفيردي، وشارك في كتابته مع رود بار، وتبلغ ميزانيته 14 مليون دولار تقريباً.

وصرح كافيزيل، بأن الفيلم كان ثاني أهم فيلم قدمه على الإطلاق، بعد دوره في فيلم "آلام المسيح" عام 2004.

والعمل مستوحى من قصة حقيقية لتيموثي بالارد، ناشط مناهض للاتجار بالبشر ومؤلف، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Operation Underground Railroad، ويروي قصة عميل حكومي سابق يشرع في مهمة لإنقاذ الأطفال من المتاجرين بالجنس في كولومبيا.

وقال محللو شباك التذاكر، إن فيلم "Sound of Freedom" اخترق المراكز الخمسة الأولى على الرسوم البيانية المحلية لشباك التذاكر في هذا التوقيت من فصل الصيف، وهو وقت من العام مخصص تقليديًا لأعمال الحركة ذات الميزانيات الكبيرة، أو سلاسل أفلام الأبطال الخارقين.

وأضاف بول درغارابديان،ط أحد كبار المحللين في شركة "كومسكور": "تعكس الاستجابة القوية للأفلام القائمة على الإيمان والإنسانية طلبًا من جانب الجمهور المتعطش لأعمال تعكس قيمهم ومعتقداتهم، ويمكن لمثل هذا المحتوى أن يجد جمهورًا متحمسًا، ويخلق شباكا للتذاكر بقوة وأرباحًا مذهلة للمستثمرين"، بحسب مجلة "فرايتي".

وبحسب "فرايتي"، افتتح الفيلم يوم الثلاثاء الماضي، وحقق 14.2 مليون دولار في عطلة عيد الاستقلال الأمريكي، وحصد 18.2 مليون دولار أخرى بين يومي الجمعة والأحد، وهو ما يكفي ليحتل المركز الثالث في قوائم شباك التذاكر المحلية خلف "Insidious: The Red Door"، و"Indiana Jones and the Dial of Destiny، ويجري عرضه في 2850 صالة عرض بأمريكا الشمالية، أي أنه يستحوذ على عدد صالات عرض أقل من الأفلام المذكورة (3188 و4600 على التوالي).

أما عن تقييمات الفيلم، فقد حصد 8.6/10 على موقع IMDB و76% على موقع Rotten Tomatoes.

وأرجع النقاد، أحد أهم أسباب نجاح الفيلم، إلى أنه يُظهر بطلًا أمريكيًا يتحدى كل الصعاب بل ويضع حياته على المحك من أجل الصالح العام، وذلك يتوافق مع الأهمية الثقافية ليوم 4 يوليو الذي أطلق فيه الفيلم بصالات السينما، حيث يحتفل المواطنون بعيد الاستقلال الأمريكي، ولذلك أفضل طريقة للاحتفال هي مشاهدة فيلم يدور حول المساعي الشجاعة لبطل قومي.

وتضيف دلالات القصة الحقيقية المستوحى منها العمل، المزيد من الثقل نحو الارتباط العاطفي القوي والشعور بالوطنية الذي تثيره في الجماهير، بحسب موقع "سكرين رينت".

واحتشدت مجموعات إعلامية دينية ومحافظة وراء الفيلم، واستخدمت Angel Studios جهودا غير تقليدية أخرى للترويج للفيلم، منها تطبيق يسمح للأشخاص بشراء التذاكر ثم التبرع بها لمن لا يستطيعون تحمل سعر الدخول، وحقق هذا حوالي 2.6 مليون دولار من مبيعات يوم الافتتاح من خلال تطبيق "Pay It Forward"، الذي صاغته الشركة كوسيلة لزيادة الوعي حول الاتجار بالأطفال، وفقا لتقرير "فرايتي".