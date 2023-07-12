سكرتير عام البحيرة يتابع أعمال تطوير كورنيش دمنهور وربطه بمحور المحمودية

عقد اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام لمحافظة، البحيرة، اجتماعًا بشأن استكمال أعمال تطوير وازدواج كورنيش دمنهور فى اتجاه الزاوية بطول 2 كيلو، بداية من جراچ الصرف الزراعى، وحتى تلاقيه مع محور المحمودية.

وخلال الاجتماع.. أكد السكرتير العام للمحافظة، أهمية المشروع لكونه من المشروعات الحيوية التى ستعمل على ربط مدينة دمنهور، بمحور المحمودية، مما يحقق الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، والعمل على تحقيق السيولة المرورية والصالح العام للمواطنين، موجها بضرورة التنسيق بين جميع الجهات ومديرية الطرق لإزالة أى معوقات تعيق تنفيذ الأعمال.

الجدير بالذكر أن مشروع محور المحمودية من المشروعات الهامة التى ستحقق العديد من الإنجازات، زستسهم بشكل كبير في تعظيم الاستفادة من الأراضي الواقعة على جانبي المحور، وذلك من خلال إقامة العديد من المناطق الخدمية والاستثمارية، وما ستتيحه تلك المناطق من أنشطة مختلفة تسهم في تلبية المتطلبات التنموية والاستثمارية وتحقيق الرواج الاقتصادي والتنمية بالمنطقة بالكامل.

حضر الاجتماع: الرائد محمد فرحات، عن الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، والمهندس الاستشاري لمحور المحمودية، والمهندس سامى الشابورى، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى، والمهندس عادل علام مدير التصميمات بمديرية الطرق، ومدير عام التخطيط والمتابعة، والمهندسة إيناس قاسم من الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، وممثلي شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات والغاز