متسللان يمكثان على دفة سفينة شحن من أفريقيا إلى جزر الكناري

عثرت الشرطة وخفر السواحل فى إسبانيا، على مهاجرين من نيجيريا تسللا إلى دفة سفينة حاويات كبيرة عندما توقفت لمساعدة قارب خشبي صغير على متنه لاجئين في المحيط الأطلسي قبالة ساحل جزر الكناري التابعة لإسبانيا.

وقالت الشرطة إنه لم يتم اكتشاف الشابين المتسللين إلا عندما وصلت السفينة "إم إس سي مارتا" إلى ميناء لاس بالماس في جران كناريا في وقت لاحق بعد ساعات.

ومن غير الواضح المكان الذي صعد منه الشابان اللذان لم تُحدد أعمارهما، إلى السفينة التي يبلغ ارتفاعها 275 مترا. وفي ظل جلوسهما على الدفة الضعيفة كانا على مسافة متر فقط تقريبا فوق المياه.

وطلب جهاز الإنقاذ البحري الإسباني من "إم إس سي مارتا" مساعدة المهاجرين الأفارقة الـ78 على متن القارب الخشبي في البحر على مسافة نحو 140 كيلومترا جنوب غرب جزر الكناري حتى وصول سفينة إنقاذ.

وغادرت "إم إس سي مارتا" التي ترفع علم بنما ميناء لومي عاصمة توجو بغرب أفريقيا، في الرابع من يوليو متجهة إلى جزر الكناري، بحسب موقع فيسيل فايندر لخدمات مواقع السفن.