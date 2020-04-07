رئيس وزراء الهند يزور الإمارات الأسبوع المقبل

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يزور رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي أبوظبي في 15 يوليو، بعد اختتام زيارة تستمر يومين إلى باريس.

وقالت وزارة الشئون الخارجية الهندية، إن مودي سيجري محادثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات وحاكم أبوظبي، حسب وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة: "تتعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة الهندية الإماراتية بشكل مطرد، وستكون زيارة رئيس الوزراء فرصة لتحديد سبل المضي قدما في مختلف المجالات، مثل الطاقة والتعليم والرعاية الصحية والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المالية والدفاع والثقافة".