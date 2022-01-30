عمرو الفقي عن مهرجان العلمين الجديدة: فرصة للاستمتاع بالفن والترفيه في موسم الصيف

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مهرجان العلمين الجديدة فرصة فريدة للاستمتاع بالفن والترفيه في موسم الصيف؛ كونه يضم العديد من الفعاليات الممتعة التي تناسب جميع الأذواق والفئات العمرية، بمشاركة أشهر الفنانين والموسيقيين والمبدعين من جميع أنحاء العالم.

وذكر أن المهرجان يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة في مدينة العلمين، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته إدارة مهرجان العلمين الجديدة، مساء الثلاثاء، بنورث سكوير؛ للكشف عن تفاصيل دورته الأولى، المقرر إقامتها في الفترة من 13 يوليو الجاري وحتى 26 أغسطس المقبل.

مهرجان العلمين الجديدة يضم 12 نشاطا فنيا ورياضيا، منها: 10 عروض أزياء عالمية، وبطولة لكرة القدم الشاطئية، وبطولة للتجديف، وبطولة للبادل، وبطولة ترياثلون سباق ثلاثي، وتحدي جيت سكي، وحفلات غنائية لفنانين محليين وعرب ودوليين.