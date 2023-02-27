وليد العطار يستقبل الحكام في مقر اتحاد الكرة

استقبل وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم صباح اليوم الأربعاء، عددًا من الحكام بمختلف الدرجات، لمناقشة كافة الاقتراحات والشكاوى المقدمة من الحكام.

وأفاد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي أنه تم الاتفاق على نقل اقتراحات الحكام إلى مجلس إدارة الاتحاد، لدراستها واتخاذ قرارات بشأنها في ضوء حرص المجلس على النهوض بمنظومة التحكيم وتوفير كل السبل لإنجاحها.

ونقل المدير التنفيذي، وليد العطار للحكام محاولات مجلس الإدارة وتحركاته الجادة لصرف المستحقات المالية قبل نهاية الشهر الجاري.

وكان الحكام قد طالبوا اتحاد الكرة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، بالحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.