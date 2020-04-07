وزير الدفاع الإسرائيلي عن دعوات رفض الخدمة العسكرية: أمر خطير وجائزة لأعدائنا

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن الدعوات المتصاعدة لرفض الخدمة العسكرية خطيرة وتمثل جائزة لمن وصفهم بـ«أعداء إسرائيل»

وأضافت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، أن الدعوات التي تُسمع هذه الأيام لتشجيع رفض الخدمة وإنهاء تطوع جنود الاحتياط تهدد وحدة الصفوف.

ودعا جالانت، الشخصيات العامة من اليمين واليسار إلى ترك السياسة خارج الجيش.

وتزايدت خلال الأيام الأخيرة، الدعوات لرفض الخدمة العسكرية، على وقع الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية.

وكان البيت الأبيض قد حث إسرائيل أمس الثلاثاء، على احترام الحق في التجمع السلمي بعد القبض على عشرات المحتجين المعارضين للجهود التي يبذلها ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للمضي قدما في تعديلات قضائية مقترحة.