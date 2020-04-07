 البيت الأبيض: الإعلان عن ضمانات أمنية لأوكرانيا اليوم مع مجموعة السبع - بوابة الشروق
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البيت الأبيض: الإعلان عن ضمانات أمنية لأوكرانيا اليوم مع مجموعة السبع

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 12:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 12:02 م

أعلن البيت الأبيض أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا ستعلن اليوم الأربعاء، بالاشتراك مع مجموعة السبع.

وأضاف البيت الأبيض - في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - "أن المساعدات طويلة الأمد لأوكرانيا من الدول الغربية تؤكد لروسيا أن الوقت ليس في صالحها"، مشيرا إلى أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" بعث برسائل إيجابية بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر قد أعلن في وقت سابق أن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي في الوقت الحالي، حتى لا تجر الولايات المتحدة إلى صراع مع روسيا.

وسيجتمع بايدن وقادة آخرون من مجموعة السبع (بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة) مع زيلينسكي في وقت لاحق اليوم الأربعاء في نهاية قمة "الناتو" في فيلنيوس للإعلان عن الخطة.

وكانت مديرة شئون أوروبا بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أماندا سلوت، قد أفادت في وقت سابق اليوم بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وافقوا "بالإجماع" على إرسال حزمة مساعدات جديدة "كبيرة" إلى أوكرانيا.


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