أردوغان: موافقة تركيا على انضمام السويد إلى الناتو قد تمتد إلى الخريف

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للصحفيين في فيلنيوس، اليوم الأربعاء، إنه من المرجح ألا يصدق البرلمان التركي على طلب السويد لعضوية حلف شمال الأطلسي "ناتو" حتى الخريف المقبل.

وردا على سؤال بشأن الإطار الزمني المحدد لعملية الموافقة التركية، رد أردوغان خلال قمة الناتو في العاصمة الليتوانية: "قد يكون في أكتوبر المقبل". وسيبدأ البرلمان التركي قريبا عطلة الصيف البرلمانية وتستمر حتى أكتوبر.

وقال أردوغان إنه يتوقع من المشرعين منح انضمام السويد الأولوية عند استئناف نشاط المجلس.

وتابع أردوغان أن أنقرة ستنتظر خارطة طريق من ستوكهولم بشأن القضايا التي تم الاتفاق عليها هذا الأسبوع، بما في ذلك إجراءات مكافحة الإرهاب، قبل أن يرسل بروتوكول انضمام السويد إلى البرلمان.

وأعرب الرئيس التركي عن اعتقاده بأن تتخذ السويد قريبا "خطوات ملموسة" لمعالجة مخاوف بلاده، وعلى رأسها أن تنهي ستوكهولم دعمها المزعوم لحزب العمال الكردستاني المحظور - وهو جماعة إرهابية مصنفة من قبل أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، تقدمت السويد وفنلندا بطلب للحصول على عضوية حلف الناتو في مايو 2022، وكان من المتوقع أن تتحرك عملية الموافقة بشكل متواز.

لكن فنلندا أصبحت الآن عضوا في التحالف منذ أبريل، بينما لم تحصل السويد على الموافقة التشريعية من تركيا والمجر.

وتخلى أردوغان يوم الإثنين الماضي، عقب محادثات مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، عن امتناعه عن الموافقة على انضمام السويد للناتو.

ووافق كريسترسون على مسودة التزمت فيها السويد بتقديم خطة لمكافحة الإرهاب فيما يتعلق باتهام أنقرة لستوكهولم بعدم اتخاذ إجراءات كافية ضد حزب العمال الكردستاني.