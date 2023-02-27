ألمانيا: إيرادات أول مزاد لبيع 4 مناطق مزارع رياح بحرية تجاوزت 12 مليار يورو

أعلنت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن إيرادات أول مزاد لبيع أربع مناطق مخصصة لمزارع الرياح البحرية في بحر الشمال وبحر البلطيق، بلغت 12.6 مليار يورو.

ومن المنتظر أن يتم تخصيص 90% من هذه الأموال؛ لتخفيض تكاليف الكهرباء، و5% لحماية الطبيعة البحرية، ومثلها لدعم صيد الأسماك بطرق صديقة للبيئة.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تستعين فيها الوكالة بإقامة مزاد لتحديد الشركات التي سيتم السماح لها بإنشاء مزرعة رياح وهي الخطوة التي أصبحت ممكنة؛ نظرا لأن العطاءات شملت تخلي الشركات المتقدمة من البداية عن الحصول على الإعانة الحكومية التي كانت معتادة على مدار فترة طويلة.

ومن المقرر تشغيل هذه المزارع في عام 2030.

وأقامت الوكالة المزاد لبيع 3 مناطق مخصصة لمزارع الرياح بطاقة إنتاجية تبلغ 2000 ميجاواط في كل مزرعة في بحر الشمال، وبيع منطقة واحدة لمزرعة رياح بطاقة إنتاجية 1000 ميجاواط في بحر البلطيق.

يذكر أن الشركات التي فازت بالمزاد هي "بي بي أو إف دبليو مانجمنت1" و"بي بي أو إف دبليو مانجمنت 3" و"نورث سي أو إف دبليو إن 12-1" و"بالتيك سي أو إف دبليو أو2-2".