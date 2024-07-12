عصام مرعي: مباراة الأهلي وبيراميدز هي من ستحسم بطل الدوري

أكد عصام مرعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن مباراة الأهلي أمام بيراميدز هي من ستحسم بطل الدوري هذا الموسم.

وقال عصام مرعي في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة الأهلي وبيراميدز هي من ستحسم بطل الدوري العام هذا الموسم، ونسبة فوز الفريقين 50%، ولكن بيراميدز كعبه عالي على الأهلي".

وأضاف: "بيراميدز يقدم واحدة من أفضل مستوياته هذا الموسم، والفريق لا يفرط في أي نقطة، والمدرب كرونسلاف يوريشيتش هو سر تحول الفريق".

وأتم عصام مرعي تصريحاته قائلًا: "الأهلي معروف في مثل هذه المباريات، هو يستطيع الفوز وتسجيل الأهداف في أي لحظة، لذا بيراميدز على أن يأخذ حذره من ذلك، وأن يركز على عدم استقبال الهدف".