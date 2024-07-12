عصام مرعي: الزمالك أكبر من المنافسة على كأس الكونفدرالية

أكد عصام مرعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الأبيض أكبر من البحث عن التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية، مُشيرًا إلى أن الصفقات التي تم إبرامها في يناير الماضي ساعدت الفريق على تطور مستواه ونتائجه.

وقال عصام مرعي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لسنا معتادين على مركز الزمالك الحالي في جدول ترتيب الدوري، النادي مر بأزمات عديدة، وكانت تحتاج لوقت من أجل حلها".

وأضاف: "المكسب الحقيقي هذا الموسم التتويج بكأس الكونفدرالية، خصوصًا أن مباراة الدور النهائي أمام نهضة بركان المغربي، وأن قائمة الزمالك من اللاعبين ليست قوية".

وتابع: "صفقات الزمالك في يناير ساعدت الفريق بشكل جيد على تحسين نتائجه ومستواه، والمردود سيظهر في الموسم القادم.. الجميع يعلم الظروف الصعبة للزمالك حاليًا".

وأكمل: "الزمالك ليس معتادًا على المشاركة في كأس الكونفدرالية، الأمر الطبيعي للزمالك المنافسة على دوري أبطال إفريقيا، ولا يجب زرع المطالبة بالتتويج بالكونفدرالية لدى اللاعبين".

وأتم عصام مرعي تصريحاته قائلًا: "الزمالك أكبر من المنافسة على البحث عن المشاركة في كأس الكونفدرالية، ولا أصدق أن النادي قد يتواجد في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري".